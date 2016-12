Czardas de Monti André Verchuren Vous qui passez sans me voir Jean Sablon

Dans cette émission, l’histoire d’une partie de la vie d’André Verchuren avec la Czardas de Monti et de la chanson Vous qui passez sans me voir par Jean Sablon. Ainsi que Mariage interprétée par Edith Piaf, etc. Et d’autres airs d’accordéons non chantés Aventure Napolitaine par Roberto Milesi, Tico tico par André Verchuren, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez en direct au 01 34 12 12 22 par téléphone le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.