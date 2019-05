Daniel Isoir interprète Schubert dans 3 sonates pour violon et piano op.137

Le 26 avril dernier sous le label Muso, la violoniste Stéphanie Paulet et le pianiste Daniel Isoir présentaient leur album Schubert Violin Sonatas (1816) qu’il avaient enregistré à l’Auditorium de la Cité de la Musique et de la danse de Soissons du 22 au 25 mai 2017.

Les trois sonates reprises dans cet enregistrement datent du printemps 1816 et correspondent à une période féconde pour Franz Schubert qui vit également de grands changements personnels.

En effet fort du soutien d’un entourage qui s’élargit en direction d’une élite artistique, intellectuelle et libérale qui parie sur son talent, il assume, à 19 ans de vouloir devenir pleinement compositeur.

La violoniste Stéphanie Paulet et le pianiste Daniel Isoir ont en commun une longue expérience de chambriste et se sont retrouvés pour tourner ensemble les magnifiques pages de ces 3 sonates pour violon et piano op.137 : en ré majeur D.384, en la mineur D.385, en sol mineur D.408 auquel s’ajoute 8 Variations sur un thème de Anselm Hûttenbrenner en la mineur, D.576.

Faut-il ajouter que notre invité, Daniel Isoir a joué pour l’occasion sur un piano Schott de 1835 de toute beauté.

