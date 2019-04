Dans la famille Terzieff, il y a Laurent et les autres

Au cours d’un entretien sincère, plein de pudeur mais chargé d’émotion et de vérité, Catherine Terzieff nous parle de ses parents, de ses frères Marc et Laurent, d’Odile sa soeur aînée, de Brigitte sa cadette.

On y croise Boris Vian, Cocteau, Picasso, et la vie de misère à Paris pendant la guerre et de St Germain des Prés dans les années 50 et 60. On parle de théâtre, de cinéma, mais aussi de jalousies, d’exils, de mort.

Dans deux très beaux livres Terzieff, mon frère (éd. Bord de l’eau, 2015) et Les Terzieff (éd. L’Harmattan, 2018), elle nous fait vivre au jour le jour les évènements intimes d’une famille d’artistes hors du commun, les lieux où ils ont vécu, les moments heureux et les heures sombres!

La personnalité de Laurent Terzieff, comédien, metteur en scène, poète aura marqué à jamais l’histoire du théâtre en France. Sa carrière et sa vie sont restituées ici avec respect et amour.