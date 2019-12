Dans les corons, avec Gérard Lecat petit-fils de mineur

Une histoire qui n’a pas duré plus de deux siècles, et qui a pourtant été au centre de l’aventure industrielle du 20ème siècle, et qui a profondément marqué tout une région, celle du Nord Pas de Calais, sur les bassins de Lens, Liévin, Valenciennes, Douai, et autres.

Gérard Lecat raconte avec sa passion, et sa fidélité à la mémoire de ses grands-parents, mais plus largement à celle de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui ont travaillé dans les mines, à plus de 300 mètres de profondeur dans les entrailles de la terre, dans des conditions très difficiles, avec des risques permanents d’une possible explosion, d’un effondrement, et très jeunes, confrontés aux terribles maladies dues aux poussières inhalées “au fond”, ou même au tri.

Il raconte aussi la vie dans les corons, l’école, les loisirs, la solidarité, l’entraide, la camaraderie.

Depuis la fin des années 80, la plupart des puits sont fermés, mais il y a un attachement très fort à ces sites en France (et même en Europe), qui ont façonné les paysages, avec les terrils et les chevalements, et on peut aujourd’hui visiter les restes de cette grande histoire.

De nombreuses informations sont disponibles à l’adresse suivante : chainedesterrils.eu

Photo mise en avant : chevalement du puits 11/19 près de Lens.