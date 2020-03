Dans l’intimité des de Gaulle

Biographe de nombreuses personnalités, Jocelyne Sauvard nous fait pénétrer dans l’univers privé d’Yvonne et Charles de Gaulle, elle nous fait partager les grands et beaux moments de leur vie, les drames aussi, tout comme les plus grands évènements du XXème siècle, qui vont de la Guerre de 14-18, à l’Appel du 18 juin 1940, de la Libération aux drames de la guerre d’Algérie, et à la révolte de 68..

Des témoins très proches du couple historique ont apporté à ce récit des éléments incontestables et souvent étonnants, tel Jean Mauriac qui les a accompagnés pendant plus de 20 ans, mais aussi François Flohic, l’aide de camp du Général, et de nombreux journalistes qui ont suivi leur parcours.

Yvonne et Charles, le livre de Jocelyne Sauvard est à la fois un livre d’histoire, un livre de géopolitique, une réflexion sur les hommes de pouvoir que l’on croise tout au long de ces pages, à l’instar de Madame de Gaulle, il offre un regard discret sur la vie personnelle d’un couple présidentiel iconique.

C’est un livre très vivant qui permettra aux plus jeunes de toucher de près des personnages qui font partie de l’histoire de France, et pour les moins jeunes,une époque qui a tant marqué nos vies et nos esprits !

Yvonne et Charles, Dans l’intimité du Général, aux éditions Grasset, 390 pages.