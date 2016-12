La danse du tapis Aimable Sainte Rita Roberto Milesi

L’histoire de la Danse du tapis interprétée par Aimable, ensemble d’airs connus Formez le monôme, Encore un p’tit verre de vin, Dans un amphithéâtre, etc., 20 minutes de danse du tapais inoubliables que vous allez vivre et revivre.

Et les chansons accompagnées d’un orchestre ou d’un accordéon Sainte Rita version chantée par Sand Bara, Sainte Rita version non chantée par Roberto Milesi et, Marinheiro interprétée par Philippe Martins, etc.

Émission présentée par Ignace,d’une nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22 entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.