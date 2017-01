Pour danser la biguine Mathéo Jollivet Etoile des neiges Damien Berezinski

C’est une émission qui ne passe que des chansons accompagnées à l’accordéon.

La rubrique On a aimé, on a adoré est une émission entièrement composée par les auditrices et auditeurs qui ont souhaité réécouter des chansons de l’émission des lundis précédents Danses chansons et accordéons des années 1900 à 2000. Pour composer l’émission, vous avez notamment retenu Pour danser la biguine par Mathéo Jollivet, animateur et jeune accordéoniste de 16 ans d’IDFM dans l’émission Accordéon jeunesse du samedi matin de 9 h à 9 h 30. Et aussi Etoile des neiges par l’orchestre musette de Damien Berezinski, 50 ans d’amour par Jacques Besset, Hypercacher par Renaud, etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour construire une autre émission spéciale entièrement composée par vous les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.