David Ravet : de voyages en voyages

Cette émission de Dis-moi ta poésie met à l’honneur un jeune poète et écrivain-voyageur : David Ravet.

Afin de favoriser la transversalité entre la poésie, les contes et les voyages, l’animatrice de ce soir, Nathalie Cousin, a souhaité qu’interviennent également Hélène Buscail, responsable de l’émission Alors raconte, accompagnée de Muriel Thomas, ainsi qu’Aymeric de L’Hermuzière, responsable de l’émission L’Invitation aux voyages, sans oublier Michel Cousin à la technique.

David Ravet est enseignant-chercheur en Littérature française. Docteur ès Lettres, il fit sa thèse sur la Littérature de voyage française du 20ème siècle, notamment sur les rapports entre les Arts (peinture-musique-cinéma) et la Littérature.

Il enseigne depuis 2000 à la Sorbonne Nouvelle, et à l’étranger en Hongrie, Lituanie, Chine et Russie et il a donné des conférences en Sorbonne, à Moscou, Oxford, New York, Pékin, Berlin. Il écrit des recueils de poèmes, des nouvelles et des récits inspirés par ses périples et ses rencontres.

En alternance aux habituelles questions posées à l’invité sur ses nombreux voyages en Asie (Chine, Japon, Russie…) ou en Amérique (Mexique, Pérou, Guatemala…), nous faisons la part belle à la lecture d’extraits de ses oeuvres en prose (À l’encre de Chine) et poétiques (Le vaste monde et Ma vie, ma libre vie), toutes encore inédites.

Dans À l’encre de Chine, fantaisies asiatiques, vous partirez à la découverte de l’Asie par de multiples récits sur la Chine, le Japon, la Corée et le Cambodge. Vous croiserez sur votre route un archéologue français découvrant les soldats de terre cuite de X’ian, prenant vie contre la dictature maoïste, un pirate japonais se livrant à un plan machiavélique, la première astronaute chinoise, la quête d’un lettré bouddhiste…

Vous serez transporté dans l’atmosphère fantaisiste de la Chine ancienne, de ses légendes, de ses princesses, de ses guerriers médiévaux. La Cité interdite vous ouvrira la porte de ses fables et de ses fantasmes.

Mélange de réalité et de fantastique, d’expériences vécues et d’imaginaire dans la lignée de Victor Segalen et de ses Peintures, l’écrivain-voyageur s’est plongé au cœur du monde asiatique, de son art, de ses héros, de sa vie quotidienne foisonnante.

La vie ne m’attend pas comme une comète qui défie l’univers. Des milliers de kilomètres que je parcoure, que j’ai parcourus, que je vous laisse imaginer, que je peindrai des couleurs les plus sauvages, les plus vives. Tableaux animés de mes voyages, de mes rencontres, de mes amours, de mes passions qui ont consumé mon âme, mon corps et mon esprit jusqu’aux limites de la folie. La vie ne m’attend pas comme la lave d’un volcan qui jaillit des profondeurs, telles les sources qui s’échappent, comme les débordements d’un fleuve. Comment vous conter la longue et périlleuse histoire de ma vie, des fils enchevêtrés du labyrinthe, des arcanes de mes douleurs, des visions d’extase, des senteurs, des jouissances qui ont rythmé mon existence comme des milliers de symphonies ? (Extrait de : Le vaste monde).

Article : Nathalie Cousin.

Voir aussi sur le site de L’Ouvre Boîte à Poèmes