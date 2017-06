De chant et d’amour, une cantatrice du 18ème siècle

De chant et d’amour, c’est le titre d’un roman de Virginie Tharaud paru aux éditions JC Lattès.

C’est également le destin exceptionnel d’une femme battante et musicienne : Adélaïde de Villars dite Henriette Beaumesnil née à Paris en 1748.

Enceinte et condamnée par son père au couvent, elle se présente à l’académie royale de musique où les femmes sont sous la seule autorité du roi, autant dire hors-la-loi. La beauté de sa voix lui ouvre les portes de l’opéra où elle débuta le 27 novembre 1766 dans Sylvie de Berton et Trial.

A cette époque, l’opéra était un peu le désert musical ; on joue le répertoire de Campra, Destouches, Colin de Blamont et surtout Lully et Rameau. Adélaïde joue Persée de Lully au mariage du Dauphin.

Actrice charmante, elle fut applaudie pendant dix années. Elle doubla souvent Sophie Arnould mais ne la remplaça pas, car ce fut Rosalie Levasseur qui succéda à cette dernière. Elle alterna d’ailleurs avec celle-ci dans Iphigénie en Tauride lors de la création de l’ouvrage de Gluck en 1779. Henriette Beaumesnil composa une musique sur Tibulle et Délie, ouvrage qui fut joué avec succès en 1784. Elle eut une vie sentimentale agitée et participa à un célèbre duel au pistolet ; elle mourut à Paris en 1813.

Virginie Tharaud, invitée de Ballade musicale, est la soeur du pianiste Alexandre Tharaud. Elle est chef de chœur, professeur de piano et auteur d’ouvrages de formation musicale dont une méthode de piano – Haut les mains. Virginie Tharaud nous fait découvrir dans ce livre les coulisses de l’opéra de cette époque, qui ne sont que jalousies et manœuvres politiques.

De Iphigénie en Tauride de Gluck, elle nous raconte la cabale des artistes, les démissions en chaîne et l’intervention de Gluck et de la reine pour faire réengager tout le monde.

Présenté par Bernard Ventre.