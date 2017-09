De la BD et du Polar

Coucou à tous et à chacun. Deux magnifiques BD à l’honneur, avec l’entretien respectif des 2 scénaristes, ce samedi en direct sur IDFM Radio Enghien, dans Bulles & Polar. Et le Polar ne sera pas en reste, via le cinéma et la littérature. Soyez au rendez-vous…

Au menu :

Thierry Murat pour la BD Etunwan – Celui Qui Regarde aux éditions Futuropolis.

A Saint Louis, Joseph Wallace s’apprête à retrouver un convoi d’hommes et d’une vingtaine de chariots qui va prendre la route vers l’ouest et rejoindre les montagnes Rocheuses. L’expédition Walter et Jackson à sollicité un photographe pour accompagner certains des plus éminents scientifiques du moment, dans un périple qui débute le 15 juin 1867, et arrive quelques quelques jours plus tard au bord des contrées sauvages.

Joseph tient un journal dans lequel il consigne ses premières impressions, alors qu’il a laissé sa femme adorée et leurs deux enfants à Pittsburgh pour partir à l’aventure. Une vie de portraitiste réputé de la bonne société, une activité très lucrative mais désespérément ennuyeuse.

Son premier portrait sera celui du docteur Jackson, mandaté par le gouvernement pour aller cartographier de nouvelles terres, étudier leur potentiels en ressources, et la possibilité de les coloniser. Mais c’est avec Hermann Greenstone, un ethnologue de Chicago, que Joseph va passer ses premiers moments marquants. Sa connaissance de nombreux dialectes indiens va ouvrir au photographe des horizons inconnus…

Catherine Grive pour la BD Gold Star Mothers aux éditions Delcourt/Mirages.

Le 7 mai 1930, des dizaines de femmes d’un certain âge, issues de différentes classes sociales, sont rassemblées sur un quai du port de New York. Elles s’apprêtent à participer à une croisière commémorative d’un mois organisée par l’US Army, qui les emmènera sur les tombes de leurs fils décédés sur les champs de batailles français, durant la première guerre mondiale.

Après un discours solennel du maire, le paquebot largue les amarres. Durant la première semaine dédiée à la traversée de l’Atlantique, la bourrue Mrs Hartfield va croiser la richissime Mrs Vanderbilt ; et Jane Smith, qui accompagne sa maman très éprouvée par ce voyage mémoriel, va sympathiser avec la veuve de guerre Clara Throckmorton.

Jane et Clara ont le même âge. Clara, qui ne quitte jamais son appareil photo, raconte à Jane sa relation complice avec feu son grand frère Alan, avant qu’il ne parte s’installer en France. Leurs jours passent. Entre les dîners en compagnie du capitaine et les visites organisées des salles des machines, les deux jeunes femmes observent leur petit monde à bord.

Elles compatissent notamment avec Anna Platt, une mère visiblement perturbée. En effet, Mrs Platt a perdu son fils Tommy un mois après la mort de son mari, écrasé par un camionneur en sortant de chez eux. Après une cérémonie religieuse, un officier se met à leur disposition pour répondre à toutes les questions concernant la suite de leur voyage, et notamment désamorcer les inquiétudes sur les tombes et les cimetières…