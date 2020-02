De la musique avant toute chose sur idFM

L’émission débute par le plus beau finale des quatuors de Beethoven : Allegro Appassionato du quatuor n°15 op.132 interprété par le Quartet Artemis (Natalia Prischepenko, Violon 1, Heime Muller, Violon 2, Volker Jacobsen, Alto et Eckart Runge, violoncelle.)

Auréolé de son diapason d’or de l’année et d’un Choc Classica pour son dernier enregistrement consacré à Bartok et Enesco paru chez Warner Classica, la violoniste norvégienne Vilde Frang nous dévoile son nouvel enregistrement consacré à Paganini et Schubert réalisé avec le concours du pianiste Michail Lifits.

C’est l”une des plus belles basses du monde, Matti Salminen qui nous interprète l’Air de la Calomnie du Barbier de Séville de Rossini et l’ouverture de La Force du Destin de Verdi nous rappelle la musique des films de Claude Berry Jean de Florette et Manon des Sources.

Liat Cohen, guitariste classique de nationalité israélienne, l’une des vrais virtuoses de la guitare nous ravit avec Fantaisie sur la Traviata de Verdi et un arrangement de Francisco Tarrega. Cette séquence sur l’Opéra se poursuit toujours avec La Traviata de Verdi et son interprète, l’inoubliable cantatrice Daniela Dessi, disparue il y a 3 ans.

Le Concerto pour piano n°1 op.11 de Chopin, interprété par le pianiste canadien Charles Richard-Hamelin clôture cette riche programmation.

Présenté par Bernard Ventre.