De Rubinstein à Jean-Paul Gasparian

L’émission débute par le 2ème Mvt du Concerto n°1,op. 15 de Beethoven interprété par Arthur Rubinstein, dans un enregistrement éblouissant de 1967.

Dans le cadre du Centre de pianos de la Nouvelle Athènes, Edoardo Torbianelli avec Fantaisies-impromptu op.66 de Chopin sur un piano Erard 1838, nous restitue l’atmosphère d’un salon romantique parisien. Ce concert radiophonique se poursuit avec l’air du Miserere, extrait du Trouvère de Verdi, que nous interprète Maria Callas dirigé par Herbert von Karajan.

Chopin revient avec la Polonaise op.53 par Jean-Paul Gasparian, une pièce qui exige des compétences exceptionnelles et une grande virtuosité pour la jouer convenablement. L’ouverture du Vaisseau Fantôme de Wagner précède La Romance à l’Etoile de Tannhaüser (Richard Wagner) par José Van Dam.

La violoniste Fanny Robillard et la pianiste Paloma Kouider ont réuni dans le seul programme d’un album, Debussy, Szymanowski, Hahn et Ravel. On les entendra dans le Nocturne de Reynaldo Hahn.

Le pianiste Jean-Paul Gasparian pour la fin de cette émission nous offre La Grande Valse Brillante en fa majeur op.34. n°2 de Frédéric Chopin extraite de son album Chopin.

Présenté par Bernard Ventre.