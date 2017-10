De la ville créative à la ville intelligente

Nous allons vous faire voyager au cœur de la Smart City, pourquoi ?

Un million de personnes supplémentaires s’installent en ville, chaque semaine dans le monde. À ce rythme, 70 % des êtres humains devraient vivre en ville en 2050.

A quoi ressemblera la ville de demain ? Quels sont les enjeux sociétaux, politiques, économiques et environnementaux majeurs ? Comment et pourquoi le numérique et la créativité sont les moteurs de la réflexion de notre futur vivre ensemble ?

Une enquête exclusive sur IDFM. Du 23 au 27 octobre, de 9h à 10h.