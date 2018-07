Debussy – Préludes pour piano, Livre I, 1ère partie

L’année Debussy – 1918 / 2018.

2018 est pour le monde musical, l’année Debussy. Né en 1862, Claude Debussy meurt à Paris le 23 mars 1918, au moment où les allemands lancent leur dernière offensive sur la Somme. Tout au long de l’année 2018, idFM rend régulièrement hommage au grand compositeur qu’était Claude Debussy en diffusant quelques unes de ses œuvres. Ainsi, au cours de deux émissions, notre radio diffuse l’intégrale des 12 Préludes pour piano du Livre I, vous promettant le Livre II pour le 4ème trimestre.

1ère partie.- En 1910, Claude Debussy publie le premier volume des Préludes pour piano : 12 morceaux dont il interprète lui-même Danseuses de Delphes, Voiles, La Cathédrale engloutie et La danse de Puck.

Les Préludes marquent un nouveau tournant dans l’écriture pianistique de Debussy. Tout de suite, les âmes sensibles sont charmées par les teintes impressionnistes de ces courtes pages.

Invité de Ballade musicale Christophe Gravereaux, passionné par la personnalité de Claude de France s’attache au cours de cette première émission, à explorer l’univers sonore des six premiers Préludes du Livre I. Il nous propose des interprétations d’anthologie de Claude Debussy et d’Alfred Cortot, puis d’Aldo Ciccolini confronté à Arturo Benedetti-Michelangeli et Krystian Zimmerman à Samson François.

Ces six premiers Préludes du Livre I sont d’admirables aquarelles que décrit Christophe Gravereaux.

Présenté par Bernard Ventre.