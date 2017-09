Début de la nouvelle saison pour l’émission « Des fourmis dans les jambes » par Gaëlle Piton

Les fourmis aussi reprennent le chemin des écoles pour une nouvelle saison encore plus dansante, variée, engagée que les précédentes ! Au programme de la prochaine émission Des fourmis dans les jambes sur IDFM Radio Enghien le mardi 26 septembre à 15h : Réjouissances de rentrée ! avec Julien Derouault/Le Théâtre du corps et Jessica Noita.

J’ai l’immense plaisir d’accueillir pour cette rentrée le chorégraphe et danseur Julien Derouault, co-fondateur avec Marie-Claude Pietragalla de la compagnie le Théâtre du Corps. Il nous parlera des dernières créations de la compagnie et notamment d’Être ou Paraître qui reprend cet automne au Théâtre Hébertot à Paris. Dans cette proposition Julien Derouault, devenu comédien qui danse se couronne ici roi d’un soir, roi de la nuit, roi de sa vie. Il joue, interprète et vit la poésie et le théâtre comme une libération des sens. Tout est possible même l’espoir et le rire.

