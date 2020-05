Magazine Handicap du jeudi 7 mai 2020 : dans les matinales

Bonjour à tous !

Cette semaine, le Magazine Handicap passe une fois de plus dans les matinales, confinement oblige. Il n’y aura pas de podcast du Magazine Handicap, mais vous aurez régulièrement un article sur le contenu de ma rubrique. Le podcast du Magazine handicap sera présent dans le podcast de la Matinale. Je reste disponible sur la messagerie. A bientôt, bon courage et je pense à vous 🙂

Aujourd’hui, nous allons parler de l’ébauche du plan de déconfinement pour les personnes en situation de handicap d’après le communiqué de presse de lundi dernier, du secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées.

Le Message est clair : les personnes en situation de handicap sont sujets de droits, avant d’être objets de soins. J’aime beaucoup cette phrase du communiqué ! Il n’est donc pas envisageable de leur imposer des règles de confinement particulières. Il faut toutefois d’après ce communiqué, un accompagnement renforcé, tenant compte d’une fragilité face au Covid-19 et d’une vulnérabilité liée au confinement.

Aucune personne en situation de handicap donc, ne se verra imposer de confinement prolongé : il s’agira d’accompagner le choix des personnes et des familles, notamment avec une communication accessible et adaptée et des mesures de soutien renforcées.

Le Haut conseil en santé publique a fait la liste des personnes les plus à risque. Ce ne sont pas seulement des personnes porteuses de handicap. Il est fortement recommandé que les personnes handicapées à risque portent un masque grand public à domicile en présence de visiteurs et lorsqu’elles sont amenées à sortir de chez elles.

QUELLES SERONT LES MESURES ?

Pour soutenir ces personnes, l’accompagnement à domicile sera renforcé, en particulier en appui de sorties d’hospitalisation mais également pour accompagner les personnes en situation de handicap ayant des difficultés à comprendre les gestes barrières. Les proches aidants seront accompagnés.Le Gouvernement a souhaité que les enfants et personnes en situation de handicap puissent retourner à l’école et au travail, en même temps que tout le monde.

ET POUR L’ECOLE ?

Les élèves en situation de handicap pourront faire leur rentrée comme les autres écoliers, selon le même calendrier et la même méthode que ceux fixés par le Premier ministre. Les externats seront également progressivement ré-ouverts, quel que soit l’âge des enfants, dans le respect des consignes sanitaires, et selon un projet de reprise travaillé avec les personnes elles-mêmes et leur famille.

Pour préparer au déconfinement avec les enfants et les familles (pour l’évaluation de leur situation, apprendre les gestes barrières…) et pour permettre davantage de répit aux parents, les plateaux techniques des externats et accueils de jour pourront même être mobilisés avant le 11 mai.

Des assouplissements concernant les orientations scolaires permettront d’assurer la préparation de la rentrée 2020-2021 dans les meilleures conditions pour les enfants en situation de handicap et leurs familles, en prévenant tout risque de rupture d’orientation.

ET POUR LE TRAVAIL ?

Les travailleurs en situation de handicap dont le confinement avait conduit leur entreprise à arrêter son activité sur site car sans possibilité de télétravail, pourront reprendre le travail au même titre que les autres salariés.

Le télétravail reste la modalité de travail à privilégier lorsqu’elle est possible. Des aides existent auprès de l’Agefiph ou du Fiphfp (pour le secteur public), pour adapter les équipements de télétravail lorsque cela est nécessaire aux besoins des personnes en situation de handicap pour poursuivre leur activité.

Les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) pourront engager la reprise progressive et adaptée de leur activité avant le 11 mai, pour permettre à la fois le renforcement de l’accompagnement des travailleurs qu’ils comptent en leur sein et la relance de leur activité commerciale.

UN NUMERO DE TELEPHONE UNIQUE VA ETRE MIS EN PLACE

Un numéro unique avait été prévu bien avant le confinement, mais vu les circonstances, il a été décidé d’anticiper au mois de mai, la mise en place de cette organisation territoriale. Des équipes d’accompagnement de proximité, mobilisées au plus près des personnes seront joignables par un N° unique, en tout point du territoire. Ce N° de téléphone est destiné à venir en aide aux personnes handicapées et aux proches aidants, en plus des dispositifs existants, quand aucun des acteurs de l’accompagnement/ne peut proposer seul, une solution, et pour éviter que ne s’installent des sur-handicaps.

QUI POURRA BENEFICIER DE CETTE AIDE ?

Les personnes en situation de handicap, en attente de solution(s) ou privées d’accompagnement ou de soins, en raison de la crise,

Les proches aidants, en situation d’épuisement, du fait de la crise sanitaire, et de la prolongation pour certains du confinement,

Et les personnes en situation de handicap ou les aidants diagnostiqués positifs au Covid19 et qui ne trouvent pas de solutions pour organiser leur prise en charge, tout en protégeant leurs proches.

L’ensemble de ces actions seront détaillées cette semaine par le Secrétariat d’Etat.

A demain !

Vous avez pensé à sourire aujourd’hui ? 🙂