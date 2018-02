La découverte de 4 châteaux-bijoux du Val-d’Oise

Dans le cadre de l’émission journalière Entre chien et loup créée par Claude Levy, la nouvelle production Le patrimoine, notre histoire vous invite chaque mardi à parcourir le Val-d’Oise qui présente sur 1250 kms carrés de son territoire plus de 200 châteaux, manoirs publics ou privés.

Après les châteaux de la Roche-Guyon, de Champlâtreux, d’Ambleville, Guiry en Vexin, Villette et Méry-sur-oise, nous découvrons quatre châteaux-bijoux du Val-d’Oise : Arthies, Balincourt, Montgeroult, Nointel et si le temps nous le permet, le pavillon Colombe à Saint-Brice-sous-Forêt.

A chaque fois, nous nous inspirons du magnifique ouvrage de Claude Danis Châteaux et manoirs en Val-d’Oise ponctué des photos de Philippe Lhomel et d’Yves Lacôte et souligné en direct par de courts intermèdes musicaux.

Entre chien et loup – Le patrimoine notre histoire, présenté par Bernard Ventre.