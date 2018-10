Nous avons tous connu cela la Dépendance affective ; celle qui nous a permis, grâce aux bons soins de nos figures parentales, nous, nouveaux nés, de grandir et devenir ce que nous sommes. Jusque là aucun problème, jusqu’au jour où devenus adultes certains d’entre nous ont dû mal à être eux-mêmes, à penser par eux-mêmes, et ont un besoin constant de l’autre : de ses décisions, de son jugement ou de sa reconnaissance. La dépendance affective devient alors un enfermement, à des degrés différents suivant les personnes.Pour autant, aucune situation n’est définitive. Je reçois vendredi 26 octobre, Geneviève Krebs, coach et professionnelle en thérapie brève, qui nous présentera son livre Dépendance affective, Six étapes pour se prendre en main et agir, paru aux éditions Eyrolles. Forte de son expérience, l’auteur nous décrypte ce qu’est la dépendance affective et les moyens de la dépasser. Animé par Christine Bourguignon.