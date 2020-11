Carolina Orozco, thérapeute en déprogrammation de la mémoire cellulaire – Transformation et guérison intérieure centrée sur les émotions la connaissance de soi et le développement de la conscience.

La déprogrammation de la mémoire cellulaire est un processus naturel conçu pour activer vos mécanismes internes de transformation et de guérison des déséquilibres du corps et de l’esprit.

En allant au coeur de vos cellules à l’origine des mémoires qui créent le problème, résolvez le conflit de façon efficace et définitive. Remettez en mouvement l’énergie de votre corps et retrouvez paix et équilibre.

Le programme et conditionnement qui nous affecte et renferme notre histoire de vie, éducation et héritage sont modifiable.

Nos choix, nos relations, nos comportements, nos émotions… Trouvent-leur origine dans notre vécu et dans notre environnement depuis le commencement, le ventre de notre mère ou dans les générations qui nous ont précédés. Les cellules de notre corps gardent en mémoire l’histoire de notre enfance et de notre lignée familiale.

Schématiquement tout humain fonctionne comme un ordinateur : tout au long de sa vie il enregistre des programmes (émotions expériences ou réflexions vécues, et très souvent non exprimées et inconscientes) qui vont rejoindre son subconscient. Ces programmes seront récupérés par l’esprit (schémas mentaux, système de croyances…), et par le corps (émotions et sensations, états physiques, maladies…) en fonction d’une situation donnée.

Sauf que tout n’est pas de la logique mathématique et du rationnel – la nature initiale, l’héritage génétique et l’âme de chacun jouent pour beaucoup. Chaque personne est unique et détentrice en son intérieur des causes du problème comme de la solution, ce qui demande une approche personnelle pour chacun.

Ce travail de fond sur le corps et l’esprit, est une mise en lumière et réparation de ces programmes, de leur origine et des stratégies qui l’accompagnent. Pour tous ceux qui souhaitent agir en profondeur, en finir avec le passé et prendre leur vie en main.