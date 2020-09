Depuis le 9 septembre en librairie : Maman, je ne veux plus manger de viande

50 recettes sans viande et tous les conseils d’une maman carnivore.

Carole Ibrahima est illustratrice et sophrologue. Quand sa fille de 9 ans lui a fait part de son désir d’arrêter la viande, elle a mené une enquête approfondie et révolutionné sa cuisine pour trouver les solutions gourmandes et sans carences.

Et aussi dans l’émission de la famille, Apprenti Aventurier, le récit de vie de Justin Van Colen !

Justin Van Colen que vous connaissez peut-être par sa chaine Youtube sur laquelle il est suivi par près de 74 000 personnes depuis le 3 septembre son premier ouvrage, Apprenti Aventurier.

Justin a tout quitté très jeune pour faire de sa vie un voyage, une aventure à part entière. De la genèse de son désir de découvertes sans frontières aux récits sans filtres de ses nombreux voyages en 4×4 ou en van, il livre un récit palpitant.