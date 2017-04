Des fourmis dans les jambes : Et si vous vous épousiez ?

Je vous retrouve ce mardi 25 avril en direct de 15h à 16h. J’ai le grand plaisir de recevoir deux femmes d’exception : Nathalie Lefèvre, responsable d’antenne de Radio Médecine Douce qui nous présentera sa conférence C’est décidé, je m’épouse !

Et Cécilia Zeini, professeure de Yoga, directrice de l’Ecole Nouvelle Vivre en Yoga et organisatrice des Rencontres de Nyer, festival mêlant danse et pratiques somatiques.