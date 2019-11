Des pages musicales exceptionnelles sur idFM

Au programme de cette émission :

Deux oeuvres réunies sur le 8ème volume d’oeuvres pour la main gauche interprétées par le pianiste Maxime Zecchini : un septuor à vent de Leos Janacek et une suite pour deux violons, violoncelle et piano main gauche et Erich Wolgang Korngold.

Vainqueur de nombreux et prestigieux concours internationaux, Maxime Zecchini se produit dans le monde entier. Son enregistrement au label Ad Vitam en dix volumes (dont ce disque constitue le 8ème) d’une anthologie des oeuvres pour la main gauche piano solo, concertos pour piano et orchestre, musique de chambre constitue une première mondiale dans l’édition discographique.

L’album au label Cadence Brillante Le temps retrouvé magnifiquement illustré par de oeuvres de Gustave Caillebotte est un voyage au temps des salons et une immersion dans le langage symboliste de la belle époque. A travers quelques chefs d’oeuvre, le violoniste Li-Kung Kuo et le pianiste Cédric Lorel rappellent combien musique et littérature sont indissolublement liées au tournant des 19ème et 20ème siècle.

Plusieurs chansons populaires latino-américain, principalement du mouvement Nouvelles chansons des années 60/70 composent le disque intitulé Te Recuerdo qui est un hommage au poète et martyr chilien Victor Jarra dont les mélodies portaient les emblèmes d’une résistance à la dictature. Le ténor Emiliano Gonzalez Toro, un magnifique interprète d’une des chansons vient de se produire dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise.

Marie van Rhijn au clavecin et Ayumi Sunazaki, au traverso viennent d’enregistrer trois sonates de Johan Christophe Friedrich et une partita de Johann Georges Tromlitz. Tout au long des partitions se dégage un dialogue tendre et amoureux entre les deux instruments, notamment dans l’andante amoroso de la sonate IV de Johann Christophe Friedrich.

Le CD Influences de la pianiste Laurence Oldak, au label Klarthe.com, a suscité un accueil enthousiaste parmi les nombreuses personnalités du monde musical. Au programme de ce magnifique album, J.S Bach, J.S Bach/F.Busoni, JS. Bach/F.Liszt, F.Chopin, et Carl Philipp Emanuel Bach.

Après avoir effectué de nombreuses représentations sur le programme Bach en Jazz, Dimitri Naïditch se lance à présent dans l’enregistrement de nombreuses partitions Avec son nouvel album Bach Up au label pianomuse c’est à un voyage passionné et profond auquel le pianiste Dimitri Naïditch nous invite, pour donner aux chefs d’oeuvre classiques de J.S Bach, un éclairage nouveau.

Présenté par Bernard Ventre.