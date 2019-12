Au menu :

Les Symphonies Haffner et Prague de Mozart par Ferenc Fricsay et Herbert Blomstedt, Haydn par le Quartetto Italiano, la Sonate La Tempête de Beethoven par Henrich Neuhaus, Casta Diva de Norma de Bellini par Anita Cerquetti et la Symphonie n°8 de Bruckner par Furtängler.

Ne manquez pas ces rééditions de légende.

Présenté par Christophe Gravereaux.