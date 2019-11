Cette Ballade musicale vous présente les tous nouveaux enregistrements du trio Atanassov pour leur album “Chic à la française”, de la violoniste Vilde Frang, Michail Lifits au piano, interprètes de Paganini et Schubert et des pianistes Daniil Trifonov et Evgeny Kissin.

Présenté par Christophe Gravereaux.