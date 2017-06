Le déserteur Mouloudji – Le moribond Toni Murena

Vous connaissez cette célèbre chanson de Boris Vian Le déserteur. Vous aurez l’histoire de la vie de Boris Vian, ainsi que de celle d’Amalia Rodriguez avec Fria claridade, fado, etc.

Et les airs d’accordéon Le moribond par l’orchestre musette de Tony Murena, Un p’tit brin de musette, composé par Aimable et joué par Eric Bouvelle, etc. Une émission culturelle et anthologique avec Ignace enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes.

Présentation d’Ignace Rak.