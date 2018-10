Deux Fanny pour un Spiritango

La pianiste Fanny Azzuro et la violoniste Fanny gallois présentent le troisième album du Spiritango Quartet (un piano, un violon, une contrebasse, un accordéon : TrANsGressiOns, alliage entre créations et nouveaux arrangements exclusifs, avec une vraie place à la musique française actuelle (Richard Galliano, Graciane Finzi…) sans oublier les standards argentins et brésiliens.

Fanny Azzuro est l’invitée de cette émission.

Présenté par Christophe Gravereaux.