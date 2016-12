Deux grandes écoles d’ingénieurs de Cergy : l’EISTI et l’ENSEA

L’EISTI – École internationale des sciences du traitement de l’information – est l’une des 227 écoles d’ingénieurs françaises habilitées à délivrer le titre d’ingénieur. Située à Cergy et à Pau, elle est membre de la conférence des grandes écoles.

Accessible après le baccalauréat ou une classe préparatoire aux grandes écoles, elle délivre un diplôme unique pour ses deux campus, dans deux spécialités : génie mathématique et génie informatique.

Sa mission est de former de futurs ingénieurs-managers possédant des bases scientifiques solides et des connaissances techniques approfondies, capables d’évoluer dans leurs fonctions et de conduire des projets innovants.

L’ENSEA – Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications – est un établissement public, sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Créée en 1952, l’école s’est implantée en 1977 à Cergy-Pontoise, à l’ouest de Paris.

Elle prépare aux métiers d’ingénieurs dans les secteurs de l’électronique, l’informatique, l’automatique et des télécommunications. L’école intègre ses élèves à Bac+2 et pratique un recrutement national, diversifié et de qualité.

L’ENSEA abrite deux laboratoires de recherche, et son offre de formation est complétée par deux diplômes de master-recherche en cohabilitation avec l’université de Cergy-Pontoise.

Emmanuel Hubert, Directeur des masters au sein de l’EISTI, école privée d’ingénieurs de Cergy, et Antoine Tauvel, Directeur adjoint de l’ENSEA, école publique d’ingénieurs de Cergy sont les invités de IdFM Radio Enghien, la radio du bien-être.

Présenté par Bernard Ventre.