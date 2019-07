Deux livres à lire bien au frais

Success story : Anna, célibataire de 31 ans, s’ennuie. Elle ne connaît ni l’amour, ni l’amitié, ne rend jamais visite à son grand-père. Professeure de français dans un collège de banlieue, elle n’aime pas son travail, n’apprécie pas ses collègues, déteste ses élèves, ne parvient pas à écrire le roman qu’elle rêve de publier. Puis un jour, Anna retrouve une amie d’enfance et découvre les paradis artificiels. S’ensuit une ascension fulgurante.

Romain Ternaux né en 1987, il s’enferme plusieurs années chez lui pour écrire des romans. “Croisade apocalyptique”, “L’histoire du loser devenu gourou”, “Spartacus” et “Success Story” et en co-écriture avec le romancier Johann Zarca : Success story , le feel-good irresponsable

Johann Zarca, qui écrit sous le pseudonyme Zarca, est un écrivain français. Après des études de journalisme, interrompues, il écrit en autodidacte.

Ses romans se caractérisent par leur transcription du “parler de la rue” et leur exploration ou décodage d’un milieu “underground”, notamment parisien.

Son quatrième roman, “Paname Underground”, est récompensé du prix de Flore 2017.

Et tout sera silence.

Des femmes sont recrutées au fin fond de l’Europe par des organisations criminelles dont la violence est sans limite.

L’une d’elle est retrouvée assassinée en Angleterre après avoir été au centre d’un scandale qui a éclaboussé un des plus hauts pairs du Royaume.

La police, les médias et les réseaux sociaux se jettent alors sur l’affaire dans la plus grande confusion… Lynn Dunsday, Web-reporter à la plume unique et aux méthodes expéditives, cherche à mettre un peu d’ordre dans tout ça, avec pour seul indice le Polaroid sinistre de deux ados disparus.



Michel Moatti, ancien journaliste, professeur à l’Université, romancier, Michel Moatti est l’auteur de Retour à Whitechapel, unanimement salué par la critique, et de Tu n’auras pas peur, prix Polar de Cognac 2017.

Dans ce septième roman, il plonge à nouveau le lecteur dans les profondeurs glaçantes de notre époque.