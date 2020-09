Deux sites remarquables du Pays basque

Dernier épisode du périple au Pays basque initié en fin d’année 2019 : rencontre avec Xaby, le guide du château Abbadia, édifice pour le moins atypique puisqu’il est aussi un observatoire que nous découvrons pas à pas en évoquant son génial concepteur qui eut la bonne idée de le faire construire sur la route de la Corniche d’Hendaye.

Et pour conclure ce beau voyage, rendez-vous à la Villa Arnaga où la responsable des lieux nous invite à découvrir le parc et la superbe maison rêvée et réalisée par Edmond Rostand à Cambo les bains.