Deux thèmes : Salon des Seniors et Conseils pour mieux dormir

Le Salon des Seniors ouvre ses portes du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017 à Paris, Porte de Versailles : pour tout savoir sur ses droits et sa retraite, organiser ses prochaines vacances et ses loisirs, prendre soin de sa forme et de sa santé, se lancer dans la vie associative, se détendre et se faire plaisir, réaménager son logement, tester et découvrir des innovations.

Nouveau : le Parcours Prévention Seniors. Avec M. Hervé Sauzay, Commissaire Général du Salon.

Invitations gratuites à télécharger sur Salon des Seniors.

Le sommeil est vital pour la santé. Des mesures chronobiologiques existent : mélatonine, chronothérapie… Des solutions naturelles individualisées : les plantes, l’alimentation, les micronutriments…

Dr Marc Beck, médecin généraliste spécialisé en phytothérapie et micronutrition, vous expliquera les mécanismes de l’endormissement et des systèmes d’éveil.

Il vous donnera des règles d’hygiène de vie. Plus d’informations sur le site de l’association IEDM et sur celui de l’Institut Européen des Substances Végétales.

Présentée par Marie-Françoise Souchet.