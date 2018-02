Comment diagnostiquer et traiter les allergies

Comment savoir si on est allergique ? Comprendre la différence entre allergie et intolérance ?

Pour nous aider, Véronique Olivier présidente de l’AFPRAL : l’Association française de prévention de l’allergie, et Dr Catherine Quequet, allergologue dans les Hauts de France.

Diagnostiquée, comment la traiter naturellement ? Dr Alain Sarembaud médecin homéopathe, vice président de la société française d’homéopathie et C. Gayet, diététicienne spécialiste de plantes nous aideront.

Et pour ceux qui ne sont pas allergiques et seulement curieux, nous vous dévoilerons une énigme historique qui a fait couler beaucoup d’encre et aussi de sang. Vous saurez tout sur la bête du Gévaudan

