Mgr Raphaël Steck, évêque gallican et militant animaliste.

Fondateur d’une église aux portes de Strasbourg qui accueille les humains comme les animaux.

Autour de son livre : Dieu a dit : Tu ne tueras point

Ce plaidoyer contre la corrida, l’agneau pascal et autres sacrifices animaliers faits soit-disant en l’honneur de Dieu se veut être un vade-mecum pour tous les militants et militantes animalistes, leur permettant de trouver les arguments théologiques et spirituels contre cette barbarie.

Il est aussi destiné à un plus large public en vu de donner une information claire sur le sujet.

Le livre est préfacé par Brigitte Bardot, présidente de la Fondation Brigitte Bardot.