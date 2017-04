Dis-moi Joséphine Joséphine Baker – Dos Primos Adolphe Deprince

Une rumba, Danse ballerine danse par Jo Privat dont vous aurez une partie de l’histoire de sa vie d’accordéoniste, ainsi que l’histoire de la vie de Georges Ulmer qui interprète en 1953 cette valse musette Une vieille chanson accompagné du grand orchestre de Jo Boyer, etc.

Valse musette aussi avec Georges Chelon Quand tu me serres dans tes bras, un paso doble, Dos primos interprétée par l’orchestre musette d’Adolphe Deprince, etc.

Une émission culturelle et anthologique enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10h à 11h.

Présentation d’Ignace Rak.