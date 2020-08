Dis-moi ta poésie – Au cabaret des mots Cathie fait son numéro

Dans son cabaret des mots, Catherine Diquéro, Cathie pour les intimes, intimes, tourne voluptueusement la rime dans sa bouche comme un bon cru.

Avec le soutien musical d’Eric Denis, elle écrit des chansons enivrées qu’elle accompagne d’accords de guitare discrets mais choisis, où Max, Manu, son gynéco et les autres, sont bousculés, enlacés et plus si affinités … Son oeil espiègle revisite, avec autodérision et une certaine poésie, le parcours polisson de sa vie d’éternelle amoureuse.

C’est sa complice de radio, Marie-Stéphane, qui l’interviewe. On veut et on va tout savoir ! Avec elles notre rentrée commence en fanfare !