Dis-moi ta poésie – Au jour le jour j’avance et vous raconte

Passionnée depuis son plus jeune âge par les mots, l’écriture et la lecture, Marie-Eudoxe de ta Taille entretient très tôt des correspondances épistolaires et un journal intime, puis continue en écrivant des nouvelles, des histoires pour enfants – qu’elle racontait aux siens – des essais et des billets d’humeur qu’elle rassemble dans son blog

« Au jour le jour j’avance et vous raconte ».

Après plus de dix ans comme participante dans de nombreux ateliers d’écriture, désormais elle en anime un à son tour pour jeunes et moins jeunes, pour tous publics spécifiques ou non.