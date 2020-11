Dis-moi ta poésie – Le tendre iconoclaste inclassable

On tombe en poésie comme on tombe en amour. Comme ça, d’un coup, ça vous foudroie !

C’est ce qui est arrivé au Bordelais, Franck Viguié dès les bancs de l’école… Et ça ne l’a pas lâché ! Sa guitare en bandoulière il a habillé de ses notes les poèmes de Villon, de Verlaine et de Rimbaud, mais aussi ceux de Joë Bousquet, Jean-Pierre Rosnay, Hélène Buscail, Maria Labeille…

La vie faisant bien les choses elle a mis sur son chemin une charmante Claude, amoureuse des mots et de la musique comme lui. Il l’a épousée et ensemble ils ‘’poétisent‘’, écrivent des textes – qui provoquent rire ou larmes -, et chantent sur scène dans des ‘’écrins à poésie’’ (le Club des Poètes de Jean-Pierre Rosnay, les « Ricochets poétiques », le théâtre de la Mainate, le Magic de Marc Havet…).

Ce soir il vient, en compagnie de Claude, nous parler de tout cela, avec un coup de projecteur plus insistant sur son dernier recueil de poésies aux éditions Thierry Sajat

Si vous avez envie de jolis mots, d’émotions vraies, de guitare acoustique, de voix qui se tricotent… venez donc ‘’poétiser ‘’ avec nous !