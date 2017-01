Un discours historique de Bernard Cazeneuve sur la laïcité et la liberté du culte

Le titre officiel de Bernard Cazeneuve est ministre de l’Intérieur qui a la charge des cultes. Vendredi 2 décembre,

il était l’invité des Entretiens de Royaumont, dans le Val-d’Oise. Thème général des entretiens 2016 dans cette ancienne abbaye cistercienne : la transcendance et l’État et à la place des religions.

On l’oublie parfois, Bernard Cazeneuve est un homme de réflexion et d’une vaste culture, par ailleurs résidant de la région d’Asnières sur-Oise et fréquentant l’abbaye de Royaumont depuis l’âge de 15 ans.

En attendant de retrouver l’intégralité de l’émission, voici l’intervention historique de Bernard Cazeneuve sur la République laïque et aussi la défense de la liberté des cultes.

Et retrouvez l’intégralité du journal :