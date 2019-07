Discuter (enfin) tranquillement avec les défunts

Depuis son plus jeune âge, Floriane Arzouni voit et discute avec les entités.

Elle a écumé de nombreux « petits boulots » pour pouvoir rester dans sa « réalité », le jour et la nuit, mais en parallèle, elle aidait les défunts…

Lorsque ses visions sur les vivants et les disparus se sont précisées, elle a décidé de consacrer sa vie à donner des séances médiumniques, à partager les messages transmis, et à aider les défunts à vivre leur mort plus sereinement, avec tout l’amour et la bienveillance qu’elle peut leur offrir.

Elle a décidé d’écrire un livre : Discuter (enfin) avec les défunts, comme un accompagnement de vie et non une fin de vie.

Parler aux défunts est une chose extraordinaire lorsque le manque et l’absence se font sentir dans notre vie. Cela nous donne un bon coup de boost, un petit peu comme un shoot de vitamine C !

Dans ce manuel pratique, au fil des pages, vous découvrirez les expériences et les connexions de l’auteure avec l’au-delà. Grâce à de nombreux conseils et exercices, vous serez à même de développer vos facultés de clairvoyance et de clairaudience pour entrer en contact avec ceux qui vous sont chers et préserver le lien qui vous unissait avec eux sur le plan terrestre…

Admettre qu’il y a une (autre) vie après la mort n’est pas chose aisée, mais savoir que vous pouvez entrer en connexion avec vos proches disparus est source d’espoir et de joie! Vous connaîtrez alors, par le biais de flashs, de visites impromptues, de visions ou de rêves éveillés, des moments intenses de grande émotion