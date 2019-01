Divertissement musical autour du piano

La pianiste Emmanuelle Swiercz au jeu sensible et mélancolique à la fois, ouvre cette émission autour du piano avec la Valse en do dièse mineur op.64, dite pure de Frédéric Chopin.

Successivement, on entendra tel la programmation d’un concert :

Le quatuor à cordes n° 12 d’Anton Dvorak par le quintette Ouranos constitué de Mathilde Caldérini, flûte, Philibert Perrine-Hautbois , Amaury Duvivier, clarinette, Raphaël Angster, Basson et Nicolas Ramez, cor.

Pour commémorer à nouveau le 200ème anniversaire de la naissance de Jacques Offenbach, extrait de La Vie Parisienne-Mady Mesplé pour Je suis veuve d’un colonel.

Le 1er Mvt du concerto pour piano n°1 en mi bémol majeur de Franz Liszt, par Béatrice Berrut et le Czech National Symphonie Orchestra dirigé par Julien Masmondet.

Le Mvt presto des Danses Polovstsiennes d’Alexandre Borodine par le duo Jatekok formé par Adelaïde Panaget et Naïri Badal.

Le 1er Mvt de La sonate en sol mineur op.23 de Louis Vierne et le 4ème Mvt de La sonate en la majeur,(toutes deux pour violon et piano) de César Franck : au violon, Vadim Tchijïk – au piano, Pascal Mantin.

Après un duo piano /violon, un trio violon / violoncelle / piano, Pantoum interprété pat Régis Pasquier, violon-Roland Pidoux, violoncelle et Jean-Claude Pennetier, piano.

L’air célèbre Estano !…Ah, forsé lui-extrait de la Traviata de Verdi par Nathalie Dessay.

Divertissement autour du piano se termine avec le pianiste Henri Barda, reconnu par son oreille absolue dans le Finale de la 3ème Sonate en si mineur op.58 de Frédéric Chopin.

Présenté par Bernard Ventre.