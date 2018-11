Divertissement pittoresque Dimanche 25 Novembre 2018

Le programme des 2 heures d’aujourd’hui sera en grande partie présenté par l’un de nos plus jeunes passionné de France à 42 ans, de toutes ces musiques de divertissement, Pierre Massez, habitant Valenciennes, et qui relate les nouveaux bons disques qu’il a pu acquérir en Septembre aux brocantes de Temploux et de Lille.

Bonne écoute et/ou enregistrement !