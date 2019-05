Don Pasquale, opéra-buffa de Donizetti, 2ème partie

La future épouse joue le jeu de la jeune femme douce, timide, modeste et docile. Don Pasquale est enchanté et demande quand le mariage peut avoir lieu. Le contrat peut aussitôt être dressé par le faux notaire qu’a convoqué Malatesta, et don Pasquale décide de céder immédiatement la moitié de ses biens à sa nouvelle épouse.

Mais à peine est-il signé que Norina / Sofronia se montre sous un jour détestable, se transformant en une insupportable jeune femme rusée, autoritaire et voulant tout régenter ; le pauvre Don Pasquale est effrayé par son impertinence et commence à regretter son choix.

Un autre stratagème de Malatesta permettra à Don Pasquale, exaspéré et qui essaie par tous les moyens de mettre dehors celle qu’il croit être son épouse, d’accepter le mariage d’Ernesto et Norina. Malatesta révélera alors la manigance ; Don Pasquale comprend que Sofronia et Norina sont la même personne, qu’il a été joué, et que le mariage n’est vraiment pas fait pour lui.

Il est si soulagé de retrouver sa tranquillité et sa liberté qu’il renonce à toute résistance ; il pardonne à tout le monde, accepte finalement l’union d’Ernesto et de Norina et chacun se réjouit de cette fin heureuse.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.