Douce nuit Sydney Bechet – La cabrette à Jantou Jean Ségurel

Parmi les airs d’accordéon, la valse Du bon musette par André Astier de 1962, et une partie de la vie de cet accordéoniste, et un air folklorique La cabrette à Jantou avec l’orchestre musette de Jean Ségurel. Et, accompagné Ã l’orgue, un rock, Silent night (douce nuit) par Sidney Bechet extrait d’un 45 tour original, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes, avec une partie de l’histoire de Frank Michael qui interprète le tango, Garde-moi la dernière danse enregistré en 2015, le célèbre paso doble Rosio chanté en espagnol par Fernand Gaudy accompagné du grand orchestre de José Granados, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11h.

Présentation d’Ignace Rak.