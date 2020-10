Dreamworks 25 ans, Poly, la chanteuse Lynda et L’Unicef

Profitons de bons moments sur idFM Radio Enghien dans l’émission de la famille !

Samedi 24 octobre avec Jean-Jacques Launier, fondateur du musée Art Ludique. A l’occasion des 25 ans du studio Dreamworks Animation, découvrons une exposition hors les murs gratuite qui réunit les Trolls, Kung fu panda, Shrek… jusqu’au 8 novembre à Paris.

L’acteur Orian Castano sera aussi là, il joue le rôle de Pablo dans le film Poly à partir du 21 octobre dans les salles de cinéma.

La chanteuse Lynda qui a grandi à Garges lès Gonesse sera avec vous pour nous parler de son 1er album Papillon.

Et nous accueillerons Julie Zerlauth, Responsable du service Plaidoyer & Sensibilisation à UNICEF pour la 5ème Consultation nationale des 6-18 ans et aussi le best of des Kids United.