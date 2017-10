Un duo violon/harpe : No Piano No problem

Philippe Villafranca est violon solo de l’orchestre de chambre du Luxembourg, Manon Louis est harpe solo de l’orchestre national de Lorraine. Tous deux forment un duo violon et harpe qui s’exprime avec un caractère intime et infiniment personnel au cœur de la nuit, au creux d’un opéra ou dans une berceuse.

Au cours de cette balade musicale sur IDFM Radio Enghien, et autour de leur album No piano, No Problem, Philippe Villafranca au piano et Manon Louis au violon, personnalisent le répertoire et proposent une version dépoussiérée de la musique classique en mettant en valeur des compositeurs comme Florentine Mulsant.

Au programme Manuel de Falla, Sebastian Currier, Florfentine Mulsant, Massenet, Astor Piazzola sont les compositeurs choisis par nos deux interprètes.

Présenté par Bernard Ventre.