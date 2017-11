Dysfonction érectile : implant pénien, ultime tabou

La santé sexuelle n’est pas accessoire, ni à la santé, ni à la qualité de vie. L’OMS l’a clairement définie en 2002 : la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité.

Aujourd’hui, nombre d’hommes, et pas seulement les seniors, sont confrontés à une dysfonction érectile. Ils souffrent, en silence ou isolés dans une longue errance thérapeutique, d’une santé sexuelle défaillante qui blesse durablement leur estime de soi, leur couple, leur vie.

Due à des causes diverses comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dépression, elle peut être aussi liée à la chirurgie prostatique après la découverte d’un cancer.

Des solutions thérapeutiques existent. Parmi elles, la chirurgie de l’implant pénien, l’ultime tabou, encore mal connue en France.

Pour en parler, Dr Marie-Hélène Colson, médecin sexologue, vice-présidente de l’AIUS. Dr Antoine Faix, urologue et sexologue, responsable du Comité d’Andrologie et de Médecine Sexuelle de l’AFU et Secrétaire général de l’AIUS, l’Association interdisciplinaire Post Universitaire de Sexologie.

Des couples témoins qui ont retrouvé la joie de vivre.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.