Ecouen sur la plaine de France et le Parc de Soisy-sous-Montmorency

Situé à une vingtaine de kilomètres au Nord de Paris, sur une butte boisée dominant la plaine de France, Ecouen est surtout connu pour son château, édifié au 16ème siècle pour Anne de Montmorency et devenu en 1977, le musée national de la Renaissance.

La ville abrite plusieurs maisons de campagne construites au 18ème siècle et au 19ème siècle pour des parisiens en quête de bon air et de loisirs champêtres.

Le caractère particulièrement pittoresque du vieux bourg avec ses cours communes et ses sentes, a suscité à partir de 1850 l’installation a Ecouen d’une colonie de peintres, cultivant une veine naturaliste.

Agnès Evren, vice-présidente du Conseil Régional de l’Ile de France, en charge de l’éducation et de la culture s’exprimera en duplex sur l’ouvrage « Un balcon, Ecouen, sur la plaine de France » et s’attachera à mettre en lumière un patrimoine bâti caractéristique du paysage francilien, mêlant maisons rurales et maisons de bourg, résidences de campagne, villas et pavillons, à l’ombre de l’un des plus beaux châteaux de la Renaissance.

Véritable écrin vert, au cœur de la ville de Soisy-sous-Montmorency, le parc du Val Ombreux est un lieu qui a vu grandir des générations d’enfants. Depuis la démolition du château en1983, il ne restait que le parc ombragé et l’Orangerie qui accueille de nombreuses expositions. La municipalité souhaite créer un nouvel espace à partir d’une trame paysagère tenant compte d’une meilleure utilisation du site.

L’objectif est de redonner au parc une nouvelle vocation, régénérer le milieu boisé, créer un espace paysager fonctionnel et équipé, mettre en valeur l’orangerie, réaménager les circulations piétonnes et sécuriser les espaces.

Les travaux qui ont démarré le 26 novembre dernier par la mise en place des clôtures de chantier et l’abattage sanitaire de certains arbres, dureront 7 à 8 mois. La réouverture du parc au public est programmée en juin 2019.

Michel Verna est notre invité. Adjoint au maire de Soisy-sous-Montmorency, chargé de l’environnement, du développement et de l’accessibilité interviendra sur la requalification du du parc du Val Ombreux, marquant ainsi le dernier acte du Contrat régional, soutenu par le Conseil départemental du Val d’Oise après la création des 40 jardins familiaux du Trou du Loup et l’extension paysagée du cimetière.

Présenté par Bernard Ventre.