Ecoute la source du bonheur Gèrard Palaprat – La paloma S.Kubiak et Esteban

C’est une émission entièrement composée par les demandes des auditrices et auditeurs sur des chansons accompagnées à l’accordéon, orgue, harmonica, flûte de pan, guitare hawaïenne.

Vous y retrouverez Ecoute la source du bonheur par Gérard Palaprat, La paloma dans les deux versions, la première par le grand orchestre de Stéphane Kubiak, et la deuxième version sublime de 12 minutes par Esteban.

Et aussi trois titres redemandés par vous du dernier CD et chef d’orchestre Jacques Besset Roses de Picardie, Le moulin de la galette, Enghien les Bains, etc

Emission interactive avec vous présentée par Ignace d’une nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une autre émission spéciale, et entièrement composée par vous les auditrices et auditeurs un lundi prochain dans la rubrique On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.