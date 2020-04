Émission spéciale chansons et dédicaces le 1er janvier 2019 de 9h à 13h

Émission spéciale chansons et dédicaces avec Mehdi le mardi 1er janvier 2019 entre 9h et 13h.

Attention, l’émission est en direct !

Pour participer et dédicacer votre chanson, merci d’appeler idFM Radio Enghien au 01 34 12 12 22.

Vous pourrez choisir votre chanson préférée et laisser votre petit message ! Bonne et heureuse année 2019 et belle émission à vous !

Présenté par Mehdi.