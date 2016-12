Des élèves de CE2/CM1/CM2 embarqués dans le Festival baroque de Pontoise

Amener des élèves âgés de 8 à 10 ans à découvrir et apprécier les œuvres de Teleman et Alméida, deux compositeurs de musique baroque réputés hermétiques, c’est le pari gagné de Michèle Tayon, administratrice bénévole du Festival, suivie par IDFM Radio Enghien.



Quatre enfants accompagnés d’adultes se sont installés dans le studio de IDFM : Darjelha et sa maman Leila, Vinciane et sa maman Florence, Alice accompagnée par sa grand-mère Rosa, et leur copain Lucas avec son papa Arnaud. Issus de différentes écoles de Pontoise, il ont écouté le concert Lisbonne tremble, joué à l’église Notre-Dame de Pontoise le 24 septembre dernier. Ils avaient été familiarisés à l’œuvre présentée : l’Ode au tonnerre de Telemann et la messe d’Almeida. Une approche par le biais d’ateliers d’écoute musicale et d’initiation à l’art baroque.

Le pari apparemment un peu fou de Michèle Tayon. Et un pari gagné : avec beaucoup de plaisir, les enfants ont appris à différencier les voix : soprano, alto ou chœur, à repérer les sons des divers instruments. Et surtout à donner du sens à cet ensemble. Un travail avait été mené autour des textes relatifs au tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1755 à 9 h 40, alors que les églises étaient remplies de fidèles.

Lors du concert du 24 septembre, les enfants ont eu une attitude remarquable. Ça m’a passionnée, reconnaît Vinciane qui se promet d’apprendre à jouer d’un instrument. Avec ses mots de pré-adolescente, Darjelha dit sa joie d’avoir vu s’ordonner toutes les connaissances accumulées au coeur d’un grand moment d’émotion musicale, historique et artistique. Alice et Lucas sont ravis. Les parents sont bluffés, comme dit (hors antenne) Arnaud, le père de Lucas.

IDFM Radio Enghien les a reçus sous la houlette de Michèle Tayon, promue animatrice radio. Professeur des écoles, Ouardia a aussi exprimé à l’antenne sa très grande satisfaction de pédagogue : Les enfants ont acquis une forme de maturité. Il y a un avant et un après le concert. Ils ont aussi à présent une expérience de la radio ! Depuis longtemps IDFM accueille Patrick Lhôtellier, directeur du Festival baroque de Pontoise, pour annoncer le programme.