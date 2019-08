Émission spéciale chansons et dédicaces, jeudi 15 août 2019 de 9h à 13h

Émission spéciale chansons et dédicaces avec Mehdi le jeudi 15 août 2019 entre 9h et 13h. Attention ! Entre 11h et 12h, votre émission d’accordéon jusqu’à midi.

Pour participer et dédicacer votre chanson, merci d’appeler idFM Radio Enghien au 01 34 12 12 22.

Vous pourrez choisir votre chanteur / chanteuse préférée et laisser votre petit message ! Nouvelle formule, nous vous offrons pas une chanson, mais deux chansons de l’artiste que vous aimez !

Belle émission à vous !

Présenté par Mehdi.